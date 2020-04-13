Поліцейського Біляївського відділення поліції Одеської області побили, після того як він зробив зауваження групі осіб, які перебували в громадському місці без масок.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Правоохоронець зупинився біля місцевого магазину, щоб зробити зауваження групі осіб без масок. В цей же час туди під’їхав 23-річний чоловік і, вийшовши з автомобіля, вдарив поліцейського кілька разів в обличчя.

“Підполковника поліції госпіталізували в районну лікарню із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку, а зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу. Надавати будь-які пояснення та проходити медичний огляд на стан сп’яніння правопорушник відмовився”, – йдеться в повідомленні.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування.