Про це повідомляє пресслужба поліції.
Правоохоронець зупинився біля місцевого магазину, щоб зробити зауваження групі осіб без масок. В цей же час туди під’їхав 23-річний чоловік і, вийшовши з автомобіля, вдарив поліцейського кілька разів в обличчя.
“Підполковника поліції госпіталізували в районну лікарню із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку, а зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу. Надавати будь-які пояснення та проходити медичний огляд на стан сп’яніння правопорушник відмовився”, – йдеться в повідомленні.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Проводиться досудове розслідування.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що через учорашнє скупчення людей в храмах поліція оштрафувала трьох священиків.
- Раніше повідомлялося, що з 12 березня – початку введення обмежувальних заходів – поліція почала складати протоколи про адмінпорушення на продавців насіння, рибальських снастей, саджанців, фруктів, на шиномонтажників, різьбярів скла, власників магазинів. Всього судами України прийняті рішення про стягнення штрафів у розмірі 1 млн 105 тис. грн.