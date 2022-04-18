Міський голова Дніпра Борис Філатов критично оцінив діяльність радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, а його твердження він вважає шкідливими для України. Свою позицію він висловив ще у 2014 році.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, щодо шкоди тверджень Арестовича Борис Філатов висловився у коментарі виданню “Главком”. Він нагадав про прогнози радника голови ОП стосовно російсько-української війни. Тривалість війни, за словами Арестовича, у різні періоди коливалася від кількох тижнів до років, а востаннє прогноз був, що Україна воюватиме з РФ до 2035 року.

“Він заявив, що війна триватиме до 2035 року і що для України вигідно, щоб Путін залишався живим. Він же офіційно розглядається як спікер Офісу президента. І в Офісі президента повинні якось подумати, угамувати його потік свідомості”, – сказав Філатов.

8 квітня мер Дніпра у Facebook розмістив допис, у якому запитав читачів, чи лише його дратує Олексій Арестович.

“Скажіть, а тільки мене одного почало нудити від Арестовича? Його цинізму, дурних жартів та неприхованого нарцисизму? Ми — нація героїв і розумних людей, а не споживачів пропагандистського сумного г#мна”, – зазначив Борис Філатов.

У коментарях мер Дніпра також додав скрін свого допису за липень 2014 року, в якому він критикував Арестовича. Філатов пояснив це тим, що радник голови ОП запропонував “зруйнувати німецько-французьку космічну програму” та “створити батальйон із ваххабітів”.

“Зневажаю тих людей, які вважають свій народ дурнями”, – прокоментував скрін Борис Філатов.

Натомість з доступних дописів Олексія Арестовича про Бориса Філатова є лише один – за липень 2015-го року. У ньому він створює гіпотетичну ситуацію та дає варіанти її розв’язання на вибір читача: