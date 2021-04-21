Підконтрольний Кремлю суд окупованого Криму засудив на 3 роки 6 місяців позбавлення волі військовослужбовця Збройних сил України Євгенія Добринського за начебто незаконний перетин державного кордону Російської Федерації та контрабанду наркотиків.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

“Щойно підконтрольний окупаційній владі так званий “Джанкойський районний суд“, що у тимчасово окупованому Криму, виніс незаконний вирок військовослужбовцю Збройних сил України Євгенію Добринському за начебто незаконний перетин державного кордону Російської Федерації та контрабанду наркотичних засобів“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українця засудили на 3 роки 6 місяців позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму.

“Засуджую дії підконтрольного окупаційній владі суду, адже кримінальна справа є сфабрикованою. Докази надані суду стороною захисту під час судових засідань свідчать про невинуватість українського військовослужбовця. Вважаю неприпустимим переслідування наших громадян за виконання конституційного обов’язку щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України та засуджую дії окупаційної влади, яка продовжує порушувати міжнародні договори та норми міжнародного права“, – наголосила Денісова.

Вона також закликала представників міжнародної спільноти продовжувати тиск на РФ, аби зупинити незаконні переслідування і судилища над громадянами України та звільнити усіх бранців Кремля.