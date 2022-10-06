Про це повідомила пропагандистська “Комсомольская правда”.

Микола Волков порівняв пісню з твором Адольфа Гітлера “Mein Kampf” (“Моя боротьба”). За його словами, “Червону калину” створила австрійська влада, щоб нібито “сформувати дивізії в Галичині для боротьби з братами-слов’янами”. Він додав, тому конкретний ворог пісні – це “російський народ”.

На його думку, тих, хто виконує українську композицію, варто саджати до в’язниці на 5 років. Він запропонував застосовувати для них статтю “розпалювання національної ворожнечі та популяризація нацизму”.

Псевдочиновник згадав також Степана Бандеру. Він зазначив, що заново “Червону калину” стали використовувати український діяч, ОУН-УПА та УНА-УНСО.

За його словами, пісню треба визнати екстремістською, бо нібито українські військові “пускали ракети по Донецьку і Луганську, били кримчан в автобусах”. Миколу Волкова обурює, що композиція популяризується на Заході.

“Це пісня садистів, м’ясників і злочинців”, — сказав він.

Зазначимо, що українська народна пісня “Ой, у лузі червона калина” стала справжнім гімном Українських Січових Стрільців. Згодом, на початку повномасштабного російського вторгнення, на Софійській площі її виконав лідер гурту “Бумбокс” Андрій Хливнюк.