Про це повідомила пропагандистська “Комсомольская правда”.
Микола Волков порівняв пісню з твором Адольфа Гітлера “Mein Kampf” (“Моя боротьба”). За його словами, “Червону калину” створила австрійська влада, щоб нібито “сформувати дивізії в Галичині для боротьби з братами-слов’янами”. Він додав, тому конкретний ворог пісні – це “російський народ”.
На його думку, тих, хто виконує українську композицію, варто саджати до в’язниці на 5 років. Він запропонував застосовувати для них статтю “розпалювання національної ворожнечі та популяризація нацизму”.
Псевдочиновник згадав також Степана Бандеру. Він зазначив, що заново “Червону калину” стали використовувати український діяч, ОУН-УПА та УНА-УНСО.
За його словами, пісню треба визнати екстремістською, бо нібито українські військові “пускали ракети по Донецьку і Луганську, били кримчан в автобусах”. Миколу Волкова обурює, що композиція популяризується на Заході.
“Це пісня садистів, м’ясників і злочинців”, — сказав він.
Зазначимо, що українська народна пісня “Ой, у лузі червона калина” стала справжнім гімном Українських Січових Стрільців. Згодом, на початку повномасштабного російського вторгнення, на Софійській площі її виконав лідер гурту “Бумбокс” Андрій Хливнюк.
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