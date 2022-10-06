В окупованому Криму виступили з пропозицією визнати екстремістською пісню "Ой, у лузі червона калина". Закликав до таких дій так званий очільник парламентського комітету із культури та охорони культурної спадщини Криму Микола Волков.

Про це повідомила пропагандистська “Комсомольская правда”.

Микола Волков порівняв пісню з твором Адольфа Гітлера “Mein Kampf” (“Моя боротьба”). За його словами, “Червону калину” створила австрійська влада, щоб нібито “сформувати дивізії в Галичині для боротьби з братами-слов’янами”. Він додав, тому конкретний ворог пісні – це “російський народ”.

На його думку, тих, хто виконує українську композицію, варто саджати до в’язниці на 5 років. Він запропонував застосовувати для них статтю “розпалювання національної ворожнечі та популяризація нацизму”.

Псевдочиновник згадав також Степана Бандеру. Він зазначив, що заново “Червону калину” стали використовувати український діяч, ОУН-УПА та УНА-УНСО.

За його словами, пісню треба визнати екстремістською, бо нібито українські військові “пускали ракети по Донецьку і Луганську, били кримчан в автобусах”. Миколу Волкова обурює, що композиція популяризується на Заході.

“Це пісня садистів, м’ясників і злочинців”, — сказав він.

Зазначимо, що українська народна пісня “Ой, у лузі червона калина” стала справжнім гімном Українських Січових Стрільців. Згодом, на початку повномасштабного російського вторгнення, на Софійській площі її виконав лідер гурту “Бумбокс” Андрій Хливнюк.