Про це повідомило USAID.
За словами голови USAID Саманти Павер, допомогу спрямують на тлі війни, яку спровокувала Росія. Виділені кошти допоможуть забезпечити ремонтом і технічним обслуговуванням труби. Також буде можливо закупити інше обладнання, яке необхідно для опалення домівок, лікарень, шкіл і підприємств по всій Україні.
Допомогу отримують близько сім мільйонів українців у 19 областях. Агенство профінансує надання генераторів електроенергії та альтернативних джерел палива. Їх спрямують до лікарень, центрів для внутрішньо переміщених осіб та притулків для соціально незахищених громадян.
Насамперед допомога націлена на регіони, які постраждали від війни. Зокрема Чернігівська, Харківська, Київська, Миколаївська, Одеська, Запорізька та Житомирська області.
Новий транш виділять додатково до допомоги USAID енергетичному сектору України з початку російського вторгнення. Це допоможе забезпечити постійне постачання опалення та гарячої води українцям.
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