У тимчасово окупованому Луганську пролунало декілька вибухів. Окупаційна "влада" повідомили про ракетний удар по промисловій зоні.

Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС

Вранці над окупованим Луганськом пролетіло декілька ракет. Згодом пролунали вибухи.

Окупаційна “влада” регіону заявила, що це Україна завдала удару по місту, попередньо, ракетами Storm Shadow.

Згодом окупанти заявили, що ракети поцілили у промзону Луганська.

Після обстріл у деяких частинах міста виникли проблеми з мобільним зв’язком.

Варто зауважити, що вибухи в окупованому Луганську лунали також у травні.

Зокрема 15 травня у тимчасово окупованому Росією місті Луганськ сталося щонайменше два вибухи.

Серед постраждалих під час одного з вибухів – так званий виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ самопроголошеної Луганської народної республіки Ігор Корнет, який був “важко” поранений і перебуває в реанімації.