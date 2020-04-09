Про це розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Наразі рейс в Китай з Києва, в середньому, вартує 150 – 180 тисяч доларів. При цьому стандартна вартість такого перельоту на ринку – 250 – 300 тисяч доларів.
Скористатися можливістю закупити захисні засоби або обладнання з Китаю можуть як комерційні аптеки, так і медбізнес. За перевезення замовник розраховується самостійно, а ОП надає послуги з логістики.
“Ціну, яку встановили в SkyUp, ми розділили на кубатуру. Хочете – платіть SkyUp безпосередньо …. І ось зараз так вони і літають”, – пояснив Тимошенко.
Оскільки заявок багато, в ОП створили спеціальний чат-бот, який пропускає кілька перших кроків, а потім пов’язує конрктену людини з представником відділу логістики.
“Тому ми зробили чат-бот. Два наших логісти сидять на цьому чат-боті. Ти заходиш і читаєш, наприклад: “Привіт, ти хочеш відправити вантаж з Китаю в Україну? Вибери три аеропорти, з яких ми літаємо”. Ти вибираєш, тобі кажуть: “Ок, братан, візьми заповни пакінг-лист так званий, що ти будеш вести, коли у тебе буде цей вантаж і коли ти його доставиш на митницю в цьому місті”, – розповів представник ОП.
Після цього з замовником зв’язуються логісти та домовляються про деталі.
Наразі в ОП отримали заявки на тиждень польотів.
- 31 березня в аеропорт “Бориспіль” прибув черговий літак з Китаю — він привіз 100 тис. ПЛР-тестів на коронавірус і засоби індивідуального захисту.
- Напередодні Петро Порошенко повідомив, що його Фонд придбав 70 тисяч захисних костюмів для медиків, їх уже передають в лікарні по всій Україні.