В Офісі Президента створили спеціальний чат-бот, за допомогою якого можливо організувати закупівлю необхідного обладнання, масок або антисептиків з Китаю через авіаперевізника SkyUp.

Про це розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Наразі рейс в Китай з Києва, в середньому, вартує 150 – 180 тисяч доларів. При цьому стандартна вартість такого перельоту на ринку – 250 – 300 тисяч доларів.

Скористатися можливістю закупити захисні засоби або обладнання з Китаю можуть як комерційні аптеки, так і медбізнес. За перевезення замовник розраховується самостійно, а ОП надає послуги з логістики.

“Ціну, яку встановили в SkyUp, ми розділили на кубатуру. Хочете – платіть SkyUp безпосередньо …. І ось зараз так вони і літають”, – пояснив Тимошенко.

Оскільки заявок багато, в ОП створили спеціальний чат-бот, який пропускає кілька перших кроків, а потім пов’язує конрктену людини з представником відділу логістики.

“Тому ми зробили чат-бот. Два наших логісти сидять на цьому чат-боті. Ти заходиш і читаєш, наприклад: “Привіт, ти хочеш відправити вантаж з Китаю в Україну? Вибери три аеропорти, з яких ми літаємо”. Ти вибираєш, тобі кажуть: “Ок, братан, візьми заповни пакінг-лист так званий, що ти будеш вести, коли у тебе буде цей вантаж і коли ти його доставиш на митницю в цьому місті”, – розповів представник ОП.

Після цього з замовником зв’язуються логісти та домовляються про деталі.

Наразі в ОП отримали заявки на тиждень польотів.