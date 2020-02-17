У ОПЗЖ запропонували відправити делегацію Ради на парад в Москву 9 травня

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович запропонував сформувати делегацію Верховної Ради для участі в параді 9 травня в Москві.

Про це він заявив на погоджувальній раді керівників фракцій і груп парламенту в понеділок у Києві.

“Наближається велика дата – 75-річчя Перемоги над фашизмом. Я впевнений, що Верховній Раді необхідно сформувати парламентську делегацію для участі в Параді Перемоги в Москві. Наші батьки і діди стояли пліч-о-пліч, захищаючи і Москву, і Київ, і Львів … І в день 75-річчя Перемоги ми повинні стояти поруч! “, – заявив Рабінович.

Під час пропозиції Рабіновича деякі депутати прокричали йому “ганьба”.

Раніше Вадим Рабінович розпалив бурхливу дискусію в соцмережі, опублікувавши пост про свою поїздку в Москву до дочки і онука.