За даними української розвідки, щоб виконати план з "постачання живої сили", в ОРДЛО скасували медогляд для мобілізованих чоловіків.

Про це повідомляє Генеральне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що росіяни вже практично вичерпали ресурс для примусової мобілізації жителів ОРДЛО. Та оскільки мобілізувати ту кількість чоловіків, на яку вони сподівались, не вдалось, окупанти вирішили скасувати медогляд мобілізованого складу.

Офіційно це пояснили тим, що в ОРДЛО “не вистачає спеціалістів”. Тому наразі потенційні “призовники” позбавлені змоги отримати документи, які б підтверджували наявність проблем зі здоров’ям.

Тих, хто має явні проблеми зі здоров’ям (каліцтво, інвалідність, важкі захворювання), а також тих, хто не встиг отримати документи про проблеми зі здоров’ям, все одно мобілізують, проте розподіляють до підрозділів матеріально-технічного забезпечення.

Щоб знайти чоловіків, які ще не мобілізовані, російська військова поліція проводить регулярні рейди на вулицях та за місцем ймовірного проживання “призовників”.

Єдина можливість не бути мобілізованим – дати хабаря за встановленими розцінками, які залежать від віку, спеціальності та стану здоров’я.

До прикладу, в окупованій Горлівці, щоб уникнути мобілізації потрібно заплатити 5000 рублів безпосередньо на місці. Проте якщо “призовника” вже доправили у райвідділ “МВС” то сума хабаря становитиме від 75000 рублів.