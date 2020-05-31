У неділю, 31 травня, в Парижі відкрили для публіки площу перед Собором Паризької Богоматері (Нотр-Дам-де-Парі) – вперше з моменту руйнівної пожежі, що сталася понад рік тому.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Огородження були зняті, і з 15:00 площу перед собором офіційно знову відкрили.

У церемонії відкриття взяли участь мер Парижа Анн Ідальго, архієпископ Мішель Опеті, настоятель собору Патрік Шове та інші.

“Сьогодні свого роду ренесанс (відродження, – ред.)”, – зазначила Ідальго, виступаючи перед собором, інформує канал BFM TV.

А міністр культури Франції Франк Рістер заявив, що відкриття площі є “дуже хорошим символом”, який символізує “перший крок до повернення Нотр-Дама”.

У зв’язку з епідемією коронавірусу всі учасники церемонії відкриття були в захисних масках.

Варто відзначити, що після пожежі підходи до Собору Паризької Богоматері, включаючи соборну площу, були закриті через високу концентрацію свинцю. Завдяки очищенню вдалося її знизити.

Згідно із заявою влади, наразі ситуація дозволяє парижанам і приїжджим виходити на площу.

Пожежа в Соборі Паризької Богоматері сталася 15 квітня 2019 року. Люди по всьому світу з жахом спостерігали за палаючою 850-річною будівлею, падінням шпиля і обваленням даху. Пожежу змогли загасити лише під ранок 16 квітня. З будівлі встигли винести цінності, які там зберігалися.

ДОВІДКА. Соборна площа (фр. parvis de Notre-Dame) оточена річкою Сеною, найстарішою міською лікарнею Отель-Дьє і будівлею міської префектури. На площі знаходяться французький “нульовий кілометр”, археологічна крипта і бронзова скульптура Карла Великого.