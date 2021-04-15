Гендиректор Pfizer Альберт Бурла заявив, що тим, хто вже отримав вакцину проти коронавірусу, швидше за все знадобиться ще одна доза за 6-12 місяців.

Про це Бурла сказав під час онлайн-заходу CVS Health Live, повідомляє американський телеканал CNN.

“Захист знижується з часом, але за 6 місяців він все ще залишається надзвичайно, надзвичайно високим”, — зазначив він.

Гендиректор Pfizer зазначив, що дані, які є зараз, свідчать про те, що згодом виникатиме необхідність у повторній вакцинації.

“Вірогідний сценарій такий, що, ймовірно, буде потрібна третя доза десь між 6 і 12 місяцями (після першої вакцинації двома дозами — ред.), а потім буде проводитися щорічне повторне введення вакцини. Але все це вимагає підтвердження”, — зауважив Бурла.