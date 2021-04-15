Про це Бурла сказав під час онлайн-заходу CVS Health Live, повідомляє американський телеканал CNN.
“Захист знижується з часом, але за 6 місяців він все ще залишається надзвичайно, надзвичайно високим”, — зазначив він.
Гендиректор Pfizer зазначив, що дані, які є зараз, свідчать про те, що згодом виникатиме необхідність у повторній вакцинації.
“Вірогідний сценарій такий, що, ймовірно, буде потрібна третя доза десь між 6 і 12 місяцями (після першої вакцинації двома дозами — ред.), а потім буде проводитися щорічне повторне введення вакцини. Але все це вимагає підтвердження”, — зауважив Бурла.
- Нагадаємо, вчені схиляються до думки, що коронавірус стане ендемічним, а це означає, що він буде продовжувати циркулювати в певних групах населення світу протягом багатьох років.
- Раніше у Pfizer заявляли, що їхня вакцина проти коронавірусу залишається високоефективною за шість місяців з початку її використання.