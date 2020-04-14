У Почаївській лаврі спростували поширену в ЗМІ інформацію нібито про смерть ченця від COVID-19.

Про це повідомляє синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

“Ряд ЗМІ з посиланням на “джерела у Київській адміністрації” розповсюдили інформацію про те, що 13 квітня 2020 року “від коронавірусу помер монах з Почаївської лаври, який був госпіталізований з підозрою на COVID-19 у Києві. У Свято-Успенській Почаївській лаврі спростували дану інформацію”, – йдеться в повідомленні.

У лаврі підкреслили, що вищезгадане повідомлення не відповідає дійсності: “Ніяких летальних випадків у монахів Почаївської лаври не було”.