У Києво-Печерській лаврі підтверджено вже більше 90 випадків коронавірусу. Монастир закривають на карантин.

Про це в Telegram повідомляє прес-служба міського голови Києва Віталія Кличка.

“Києво-Печерська Лавра, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці, закривається на карантин! Я звертаюся до правоохоронних органів проконтролювати дотримання цього рішення”, – сказано в повідомленні від імені Кличка.

Уточнюється, що з 79 випадків захворювання, зареєстрованих за минулу добу в столиці, 63 випадки зареєстровані саме в Києво-Печерській лаврі.

“Всього в Лаврі вже більше 90 підтверджених випадків захворювання коронавірусом”, – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що міська влада відправить в лавру бригаду медиків для подальшого тестування на коронавірус.