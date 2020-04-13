Про це в Telegram повідомляє прес-служба міського голови Києва Віталія Кличка.
“Києво-Печерська Лавра, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці, закривається на карантин! Я звертаюся до правоохоронних органів проконтролювати дотримання цього рішення”, – сказано в повідомленні від імені Кличка.
Уточнюється, що з 79 випадків захворювання, зареєстрованих за минулу добу в столиці, 63 випадки зареєстровані саме в Києво-Печерській лаврі.
“Всього в Лаврі вже більше 90 підтверджених випадків захворювання коронавірусом”, – йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що міська влада відправить в лавру бригаду медиків для подальшого тестування на коронавірус.
- Раніше Віктор Ляшко повідомив, що найближчим часом Україну очікує пікове зростання захворюваності на коронавірус COVID-19. За його словами, якби наша країна не прийняла більш жорсткі карантинні заходи, пік захворювання в Україні припав би на 14-15 квітня.
- Станом на 12 квітня в Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 266 нових випадків.