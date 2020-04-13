Про це повідомляє прес–служба Української Православної Церкви Московського патріархату.
“Сьогодні в лікарні помер ще один монах Лаври, обставини смерті якого ще не повідомлялися“, – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що загальна кількість інфікованих коронавірусом COVID–19 в Києво–Печерській лаврі на даний момент ще уточнюється, оскільки медичні дослідження і тестування не закінчені.
Нагадаємо, що у Києво-Печерській лаврі підтверджено вже більше 90 випадків коронавірусу. Монастир закривають на карантин.
- Раніше Віктор Ляшко повідомив, що найближчим часом Україну очікує пікове зростання захворюваності на коронавірус COVID-19. За його словами, якби наша країна не прийняла більш жорсткі карантинні заходи, пік захворювання в Україні припав би на 14-15 квітня.
- Станом на 12 квітня в Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 266 нових випадків.