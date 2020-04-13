Уже другий монах Києво-Печерської лаври помер після спалаху у монастирі коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє прес–служба Української Православної Церкви Московського патріархату.

“Сьогодні в лікарні помер ще один монах Лаври, обставини смерті якого ще не повідомлялися“, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що загальна кількість інфікованих коронавірусом COVID–19 в Києво–Печерській лаврі на даний момент ще уточнюється, оскільки медичні дослідження і тестування не закінчені.

Нагадаємо, що у Києво-Печерській лаврі підтверджено вже більше 90 випадків коронавірусу. Монастир закривають на карантин.