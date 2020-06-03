У Польщі призначили дату президентських виборів

Президентські вибори у Польщі, які мали відбутися у травні, призначили на 28 червня.

Про це повідомляє польське видання Onet.pl.

“Мені б хотілося, щоб конкуренція була чесною”, — сказала спікер польського Сейму Ельжбєта Вітек, яка озвучила дату нових виборів.

Президентські вибори у Польщі відбудуться 28 червня. А це означає, що якщо буде другий тур, він відбудеться 12 липня 2020 року.

Варто також додати, що голосування відбуватиметься змішаним способом — на виборчих дільницях та кореспонденційно, тобто поштою.

Президентські вибори в Польщі, призначені на 10 травня, перенесли через епідемію коронавірусу.