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У Польщі призначили дату президентських виборів

Президентські вибори у Польщі, які мали відбутися у травні, призначили на 28 червня.

Середа, 3 червня 2020, 15:21

Про це повідомляє польське видання Onet.pl.

Мені б хотілося, щоб конкуренція була чесною”, — сказала спікер польського Сейму Ельжбєта Вітек, яка озвучила дату нових виборів.

Президентські вибори у Польщі відбудуться 28 червня. А це означає, що якщо буде другий тур, він відбудеться 12 липня 2020 року.

Варто також додати, що голосування відбуватиметься змішаним способом — на виборчих дільницях та кореспонденційно, тобто поштою.

  • Президентські вибори в Польщі, призначені на 10 травня, перенесли через епідемію коронавірусу.
  • Раніше ряд колишніх президентів і прем’єрів Польщі у відкритому листі заявили, що не голосуватимуть на майбутніх президентських виборах, і закликали громадян вчинити так само. Політики зазначали, що вважають “псевдовиборами” призначені на 10 травня президентські вибори в тій формі, в якій вони заплановані (голосування поштою).
Теги: Польща, президентські вибори

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