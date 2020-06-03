У Польщі призначили дату президентських виборів

Про це повідомляє польське видання Onet.pl.
“Мені б хотілося, щоб конкуренція була чесною”, — сказала спікер польського Сейму Ельжбєта Вітек, яка озвучила дату нових виборів.
Президентські вибори у Польщі відбудуться 28 червня. А це означає, що якщо буде другий тур, він відбудеться 12 липня 2020 року.
Варто також додати, що голосування відбуватиметься змішаним способом — на виборчих дільницях та кореспонденційно, тобто поштою.
- Президентські вибори в Польщі, призначені на 10 травня, перенесли через епідемію коронавірусу.
- Раніше ряд колишніх президентів і прем’єрів Польщі у відкритому листі заявили, що не голосуватимуть на майбутніх президентських виборах, і закликали громадян вчинити так само. Політики зазначали, що вважають “псевдовиборами” призначені на 10 травня президентські вибори в тій формі, в якій вони заплановані (голосування поштою).