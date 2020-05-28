У Польщі на дні Нововарпінского озера знайшли тіла двох українських заробітчан, які раніше зникли безвісти.

Про це повідомляє польське видання 24Kurier.

Уточнюється, що двоє чоловіків у віці 36 і 31 років 18 травня попливли в магазин на човні через озеро і зникли на зворотному шляху.

“Ми отримали повідомлення про зникнення 18 травня. У той час було відомо тільки, що чоловіки вирушили за покупками в магазин. Не було впевненості, потрапили вони тоді в човен, чи ні. Зараз точно невідомо, що сталося, тому що розслідування все ще триває. На озері була прокуратура, вона охороняла тіла. Ймовірно, чоловіки сіли в човен після покупок, але вони не впоралися з човном і потонули”, – сказано в повідомленні поліції.

При цьому наголошується, що раніше в озері знайшли затоплений човен.

Нагадаємо, що іноземці, які приїжджають до Польщі на роботу в аграрному секторі з України, зможуть працювати вже з першого дня після свого прибуття.