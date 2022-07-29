В портах "Одеса" та "Чорноморськ" вже десять суден завантажені зерном та готові до відправлення. Всього в портах завантажено 17 суден.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури, МІУ в коментарі “Економічній правді”.

Зазначається, що вперше з 24 лютого у морських портах України відновлено роботу. Судна, які були завантажені зерном ще взимку, готові до виходу як тільки ООН та Туреччина погодять “зелений коридор” в напрямку Босфору.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зауважив, що експорт зерна розпочнеться з відправлення кількох кораблів, які були завантажені, проте не змогли покинути порт через початок повномасштабного вторгнення Росії.

Видання заявило, що всього в трьох розблокованих портах знаходиться 37 суден, які через початок повномасштабної війни не змогли вийти з них.

У розрізі портів, найбільше продовольчих вантажів розташовано в “Чорноморську” (326,8 тис. тонн) та “Південному” (169,8 тис. тонн). В порті Одеси знаходиться ще 95,5 тис. тонн агропродукції.