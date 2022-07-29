Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури, МІУ в коментарі “Економічній правді”.
Зазначається, що вперше з 24 лютого у морських портах України відновлено роботу. Судна, які були завантажені зерном ще взимку, готові до виходу як тільки ООН та Туреччина погодять “зелений коридор” в напрямку Босфору.
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зауважив, що експорт зерна розпочнеться з відправлення кількох кораблів, які були завантажені, проте не змогли покинути порт через початок повномасштабного вторгнення Росії.
Видання заявило, що всього в трьох розблокованих портах знаходиться 37 суден, які через початок повномасштабної війни не змогли вийти з них.
У розрізі портів, найбільше продовольчих вантажів розташовано в “Чорноморську” (326,8 тис. тонн) та “Південному” (169,8 тис. тонн). В порті Одеси знаходиться ще 95,5 тис. тонн агропродукції.
- За даними ЗМІ, Єгипет розірвав з Україною контракт на постачання зерна. Зазначається, що Україна повинна була доставити Єгипту 240 000 тонн зерна, однак воно “застрягло” в українських портах через повномасштабне вторгнення Росії.
- За словами речника ООН Фархана Хака, перші українські кораблі для експорту зерна можуть відправитися з чорноморських портів України протягом кількох днів відповідно до угоди, погодженої 22 липня між нашою державою, Росією, Туреччиною та ООН.