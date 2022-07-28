За даними ЗМІ, Єгипет розірвав з Україною контракт на постачання зерна. Зазначається, що Україна повинна була доставити Єгипту 240 000 тонн зерна, однак воно "застрягло" в українських портах через повномасштабне вторгнення Росії.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

За інформацією джерел, Україна повинна була доставити зерно в Єгипет протягом лютого-березня цього року. Проте через повномасштабне вторгнення Росії в Україну постачати зерно морським шляхом стало неможливо.

Ще у травні Reuters повідомляв, що в Україні “застрягло” близько 300 000 тонн зерна, яке закупив Єгипет. Один груз “застряг” у порту, а інші чотири навіть не вдалось загрузити.

За інформацією двох джерел, генеральне управління Єгипту щодо постачання товарів (GASC) звільнило торгові компанії, які повинні були постачати ще не загружене зерно, від зобов’язань контракту навіть попри те, що у ньому не було пунктів про форс-мажорні ситуації.

Однак минулого тижня Україна та РФ підписали угоду про тимчасове відновлення постачання зерна морем. На даний час невідомо, чи GASC розірвав контракт з постачальниками до того, як була підписана ця угода.

Єгипет, зазвичай, є найбільшим у світі імпортером зерна. Країна сильно залежала від постачання зерна з України морським шляхом, яке було перервано після 24 лютого 2022 року.

З того часу Єгипет намагався диверсифікувати постачання зерна, закупивши у червні мільйони тонн зерна тендерним шляхом та через прямі закупки.

Чотири грузи зерна, від яких відмовились, Єгипет придбав у грудні за ціною від 346 до 360 доларів за тонну, включаючи вартість доставки на той час.