Уряд Португалії скасував обов'язкову самоізоляцію для неповнолітніх, які приїжджають на територію країни разом з повністю вакцинованими батьками чи опікунами.

Про це повідомляє видання BBC.

До цього два дні уряд країни вирішував, чи поширюватимуться нові правила для туристів, які прибувають в Португалію, на неповнолітніх. За правилами, дорослі мають бути в самоізоляції протягом 14 днів, якщо не зможуть довести, що були повністю вакциновані проти коронавірусу за два тижні до приїзду в країну.

У дітей від 12 років має бути негативний тест на коронавірус. Це має бути результат тесту RT-PCR, проведений за 72 години до виїзду.

Це стосується тільки туристів з материкової Португалії.

Для туристів, які їдуть на Мадейру, діють інші правила.

Нагадаємо, що Гонконг заборонив всі пасажирські рейси з Великої Британії з 1 липня через постійне виявлення випадків “нових штамів вірусу”. Цей обмеження стосується і тих, хто не повністю вакцинований. Влада Гонконгу побоюється, що громадяни Великої Британії можуть бути розповсюджувачами нового Delta-штаму.