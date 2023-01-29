Останніми тижнями Міністерство освіти Росії оприлюднило більш детальну інформацію про впровадження раніше оголошеного плану щодо включення базової військової підготовки в російську програму середньої школи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Зазначено, що модуль в рамках курсу “Основи безпеки життєдіяльності” включатиме навчання роботі з автоматами та ручними гранатами серії АК, бойову вправу та салютування, використання засобів індивідуального захисту.

За даними британської розвідки, уроки стануть обов’язковими з 01 вересня 2023 року.

Крім того, у грудні 2022 року Міністерство науки і вищої освіти РФ анонсувало програму “Основи військової підготовки” для студентів ВНЗ. Ініціативи підкреслюють дедалі більш мілітаризовану атмосферу в Росії під час війни, а також є, ймовірно, навмисним спогадом про Радянський Союз: подібне навчання було обов’язковим у школах до 1993 року.