Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
Зазначено, що модуль в рамках курсу “Основи безпеки життєдіяльності” включатиме навчання роботі з автоматами та ручними гранатами серії АК, бойову вправу та салютування, використання засобів індивідуального захисту.
За даними британської розвідки, уроки стануть обов’язковими з 01 вересня 2023 року.
Крім того, у грудні 2022 року Міністерство науки і вищої освіти РФ анонсувало програму “Основи військової підготовки” для студентів ВНЗ. Ініціативи підкреслюють дедалі більш мілітаризовану атмосферу в Росії під час війни, а також є, ймовірно, навмисним спогадом про Радянський Союз: подібне навчання було обов’язковим у школах до 1993 року.
- Протягом останніх днів у Росії заявляють про успіхи своєї армії у Запорізькій та Донецькій областях. Водночас британські розвідники наголошують, що реальний успіх росіян на цих ділянках фронту є малоймовірним.
- За даними британських розвідників, начальник російського генштабу Валерій Герасимов, ймовірно, звільнив генерал-полковника Михайла Теплінського з посади одного з основних оперативних командувачів військ РФ в Україні.