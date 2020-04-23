У роботі частини операцій в мобільному додатку "Приват 24" стався технічний збій.

Про це повідомляють #Букви.

Користувачі скаржаться, що зараз в мобільному додатку відбувається затримка при проведенні платежів. Працює зі збоями й десктопна версія сервісу.

Зокрема, користувачі скаржаться, що переказ коштів триває кілька годин.

У службі підтримки клієнтів повідомили, що збій тимчасовий і запропонували скористатися терміналом самообслуговування, повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

“Наші фахівці докладають всіх зусиль для якнайшвидшого відновлення роботи всіх версій сервісу. Відновлення триває, для повного виходу на штатну роботу може знадобитися до півтори години. Ми сподіваємося менше”, – відзначили в пресслужбі.

Уточнюється, що тимчасові проблеми в роботі деяких сервісів в мобільному додатку “Приват-24” пов’язані з технічним збоєм.

“ПриватБанк” на період неполадок рекомендує використовувати веб-версію “Приват-24” для здійснення необхідних операцій, в тому числі з мобільного телефону.