Відповідний документ опублікований на сайті Верховної Ради.
Як відомо, в травні 2017 року п’ятий президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. У списку юридичних осіб, зокрема, є компанії “Яндекс” і “Яндекс.Україна”.
Крім того, українські Інтернет-провайдери заборонили доступ користувачів до соцмереж “ВКонтакте” і “Однокласники”, а також до сервісу Mail.ru.
Заборона була введена на три роки, отже, термін його дії закінчується вже в наступному місяці.
У четвер, 9 квітня, у Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови №3319 “Про схвалення пропозицій про продовження терміну застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.
Ним пропонується рекомендувати Раді національної безпеки і оборони (РНБО) України прийняти рішення про продовження заборони російських сайтів і соціальних мереж. Ініціатором законопроєкту виступили близько 30 народних депутатів з усіх фракцій парламенту, за винятком “Опозиційної платформи — За життя”.
Станом на 10 квітня документ знаходиться на розгляді профільного комітету.
- Служба безпеки України пропонує продовжити заборону російських соціальних мереж “Однокласники” і “ВКонтакте” на три роки.
- У грудні 2019 року заблоковані російські соціальні мережі ввійшли у топ-10 найпопулярніших сайтів в Україні. Зокрема, соцмережа “Одноклассники” посіла 5 місце у рейтингу, російська пошукова система Yandex опинилася на 6 позиції, а “Вконтакте” зайняла 9 сходинку.