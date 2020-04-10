У парламенті зареєстровано проєкт постанови щодо подовження дії заборони на російські соціальні мережі і сайти.

Відповідний документ опублікований на сайті Верховної Ради.

Як відомо, в травні 2017 року п’ятий президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. У списку юридичних осіб, зокрема, є компанії “Яндекс” і “Яндекс.Україна”.

Крім того, українські Інтернет-провайдери заборонили доступ користувачів до соцмереж “ВКонтакте” і “Однокласники”, а також до сервісу Mail.ru.

Заборона була введена на три роки, отже, термін його дії закінчується вже в наступному місяці.

У четвер, 9 квітня, у Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови №3319 “Про схвалення пропозицій про продовження терміну застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.

Ним пропонується рекомендувати Раді національної безпеки і оборони (РНБО) України прийняти рішення про продовження заборони російських сайтів і соціальних мереж. Ініціатором законопроєкту виступили близько 30 народних депутатів з усіх фракцій парламенту, за винятком “Опозиційної платформи — За життя”.

Станом на 10 квітня документ знаходиться на розгляді профільного комітету.