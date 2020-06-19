У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про рівні можливості для матері і батька у вихованні дитини.

Проєкт закону опубліковано на сайті ВР під № 3695.

Його авторами є нардепи від “Слуги народу”, “Європейської Солідарності”, “Голосу”, “Батьківщини”, групи “За майбутнє”.

Законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною” повинен розширити можливості українських чоловіків в частині поєднання професійної діяльності з сімейними обов’язками і вихованням дітей. Документ пропонує запровадити новий вид відпустки для чоловіків – відпустку при народженні дитини.

Як поінформували в Офісі президента України, даний законопроєкт – перший крок нашої країни у виконанні зобов’язань у рамках міжнародного “Партнерства Біарріц” зі встановлення рівних прав для жінок і чоловіків у всіх сферах життя.

Документ спрямований на усунення прогалин у законодавстві, які обмежують права чоловіка на відпустку по догляду за дитиною.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю та закон України “Про відпустки”, закріпивши такі права чоловіків:

1. На встановлення скороченого робочого часу для батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також мають дітей у віці до 14 років або дитину з інвалідністю. У чинному законодавстві це право передбачено тільки для жінок.

2. На отримання батьком одноразової оплачуваної відпустки тривалістю до 14 календарних днів при народженні дитини.

3. Рівні права батька та матері на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства). У чинному законодавстві право батька розуміється як похідне від права матері на таку відпустку (тобто тільки мати може делегувати право на відпустку батькові або іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною). Це обмежує батька, матір дитини якого є самозайнятою особою або фізичною особою-підприємцем, у праві скористатися відпусткою для догляду за дитиною (оскільки така жінка не перебуває в трудових відносинах і не має права на будь-який вид відпустки).

4. Якщо дитина потребує домашнього догляду, матері або батькові дитини в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати. Її тривалість визначається у медичному висновку.

Як зазначила на своїй сторінці в Facebook заступник голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук, право батьків на декретну відпустку вже передбачено в 22 з 28 країн ЄС, а її тривалість “коливається від 1-го дня в Італії до 64 в Словенії”.