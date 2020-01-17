8 січня в результаті ракетного обстрілу Іраном по базах, де знаходилися американські війська в Іраку, поранення отримали 11 американських військовослужбовців, хоча раніше керівництво армії заявляло, що ніхто не постраждав - всім вдалося сховатися.

Про це повідомляє телеканал CNN.

За даними командування США, ніхто з військових не загинув, але у деяких солдатів контузія і струс мозку через сильного удару головою в результаті падіння.

Постраждалих військових госпіталізували в регіональний медичний центр Ландштуль в Німеччині для подальшого обстеження. Очікується, що військовослужбовці, коли вважатимуть за потрібне, повернуться в Ірак.

Іран атакував військову базу США у відповідь на ракетний удар американців, в результаті якого був убитий іранський генерал Касем Сулеймані.

Після нападу Ірану Трамп заявив, що жоден військовослужбовець США не був поранений або вбитий. Військовий чиновник розповів CNN, що така невідповідність інформації було викликано тим, що військові через кілька днів відчули нездужання.

“Слова Трампа оцінювали ситуацію на той час. Симптоми з’явилися через кілька днів після нападу, і до них поставилися з великою обережністю”, – йдеться в повідомленні командування.

Нагадаємо, що військові Ірану в ніч на 8 січня протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів.