Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що введення карантину через спалах коронавірусу COVID-19 спричинило зниження рівня захворюваності на грип та ГРВІ.

Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.

“Ми нещодавно проводили дослідження, як впливають наші превентивні заходи. Не можна сказати, що ми вже можемо сьогодні говорити про коронавірусну хворобу, але ми дивимося на грип та грипоподібні захворювання. І ми відзначаємо позитивну динаміку, відзначаємо зменшення кількості випадків грипу та грипоподібних захворювань серед населення України”, – зазначив Ляшко.

За його словами, це може побічно свідчити про позитивний ефект карантину на поширення COVID-19.

“Це може побічно свідчити, що карантинні заходи будуть давати свій позитивний ефект. І відсутність стрімкої динаміки розвитку і поширення коронавірусної хвороби на території України – це знову ж таки один із моментів превентивних заходів, що їх вжило керівництво нашої держави, щоб виключити велику кількість випадків”, – заявив Ляшко.

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(На відео – з 5:24)