Про це повідомляє “Інтерфакс”.

Цим законом вводиться поняття “дистанційне електронне голосування”. Це голосування без використання бюлетеня, виготовленого на папері.

Поправки до закону передбачають можливість дострокового голосування на всіх рівнях виборів. Серед них також вибори президента.

У законі пояснюється, що дистанційне голосування вводиться з метою захистити здоров’я виборців і створити максимальні зручності для реалізації громадянами їх виборчих прав.

Поки що брати участь в голосуванні дистанційно можна буде лише з причини, яка стосується стану здоров’я. В тому числі, дистанційно голосувати можуть ті, ті хто “доглядають за особами, які потребують догляду”.

Також закон дозволяє збір підписів виборців і учасників референдумів за допомогою “Єдиного порталу державних і муніципальних послуг”.