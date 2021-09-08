Про це повідомляє російська служба BBC з посиланням на пресслужбу МНС РФ.
“МНС Росії з великим сумом повідомляє, що Євген Зіничев трагічно загинув при виконанні службового обов’язку, перебуваючи на міжвідомчих навчаннях із захисту від НС арктичної зони, рятуючи життя людини”, – повідомили в МНС.
У відомстві уточнили, що Зіничев загинув, намагаючись врятувати кінорежисера Олександра Мельника, який працював на місці проведення навчань. За даними МНС, Мельник приїхав в Норильськ, щоб вибрати місця для знімання документального фільму про розвиток Арктики й Північному морському шляху. Режисер також загинув.
Що відомо про Євгена Зіничева?
З 1991 року Зіничев служив у Федеральній службі охорони Російської Федерації. У 2006-2015 роках він працював в особистій охороні Служби безпеки президента РФ.
У 2012-2013 роках пройшов курс перепідготовки у Військовій академії Генштабу Збройних сил РФ, а у червні 2015 року був призначений начальником управління ФСБ Росії у Калінінградській області.
28 липня 2016 року Зіничев був виконувачем обов’язків губернатора Калінінградської області, коли його попередник Микола Цуканов став представником президента у Північно-західному окрузі.
6 жовтня 2016 року Зіничев пішов у відставку, пропрацювавши всього 70 днів. Наступного дня, 7 жовтня 2016 року, його було призначено заступником директора ФСБ Росії. Цього ж місяця йому надали військове звання генерал-лейтенант.
17 травня 2018 року Зіничев став главою МНС Росії замість Володимира Пучкова.
28 травня 2018 року включений до складу Ради безпеки РФ.
У грудні 2018 року Зіничев отримав звання генерал-полковник, а 21 грудня 2020 року – генерала армії.
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