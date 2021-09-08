У середу, 8 вересня, загинув очільник міністерства РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій Євген Зіничев. Це сталося під час навчань в Норильську.

Про це повідомляє російська служба BBC з посиланням на пресслужбу МНС РФ.

“МНС Росії з великим сумом повідомляє, що Євген Зіничев трагічно загинув при виконанні службового обов’язку, перебуваючи на міжвідомчих навчаннях із захисту від НС арктичної зони, рятуючи життя людини”, – повідомили в МНС.

У відомстві уточнили, що Зіничев загинув, намагаючись врятувати кінорежисера Олександра Мельника, який працював на місці проведення навчань. За даними МНС, Мельник приїхав в Норильськ, щоб вибрати місця для знімання документального фільму про розвиток Арктики й Північному морському шляху. Режисер також загинув.

Що відомо про Євгена Зіничева?

З 1991 року Зіничев служив у Федеральній службі охорони Російської Федерації. У 2006-2015 роках він працював в особистій охороні Служби безпеки президента РФ.

У 2012-2013 роках пройшов курс перепідготовки у Військовій академії Генштабу Збройних сил РФ, а у червні 2015 року був призначений начальником управління ФСБ Росії у Калінінградській області.

28 липня 2016 року Зіничев був виконувачем обов’язків губернатора Калінінградської області, коли його попередник Микола Цуканов став представником президента у Північно-західному окрузі.

6 жовтня 2016 року Зіничев пішов у відставку, пропрацювавши всього 70 днів. Наступного дня, 7 жовтня 2016 року, його було призначено заступником директора ФСБ Росії. Цього ж місяця йому надали військове звання генерал-лейтенант.

17 травня 2018 року Зіничев став главою МНС Росії замість Володимира Пучкова.

28 травня 2018 року включений до складу Ради безпеки РФ.

У грудні 2018 року Зіничев отримав звання генерал-полковник, а 21 грудня 2020 року – генерала армії.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден продовжив дію указу, який дозволяє вводити санкції через іноземне втручання в американські вибори. Він діятиме до вересня 2022 року.