Про це повідомили на сайті Білого дому.
В документі сказано, що санкції може бути введено через “ризики, пов’язані з поширенням дезінформації та пропаганди”, а також через “ризики, пов’язані з несанкціонованим доступом до виборчої та передвиборчої інфраструктури”.
Байден додав, що США не мають доказів стосовно того, що певні іноземці чи іноземні організації змінювали результати підрахунку голосів чи виборів у країні.
“Можливість осіб, які знаходяться не на території США, впливати на вибори в США чи ставити під сумнів суспільну довіру до них… продовжує створювати нестандартну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США”, – сказано в повідомленні.
В березні у Державному департаменті США запевнили, що знайдуть спосіб притягнути до відповідальності Росію за втручання в американські президентські вибори 2020 року. Тоді розвідка повідомила, що Путін та низка російських урядових організацій докладали зусиль до очорнення кандидатури президента Джо Байдена і Демократичної партії, підтримки колишнього президента США Дональда Трампа, підриву суспільної довіри до виборчого процесу та загострення соціально-політичних суперечок у США.
У документі наголошується, що Путін міг контролювати діяльність українського нардепа Андрія Деркача, котрий “зіграв важливу роль” в діяльності РФ щодо впливу на вибори. Основна ідея, яку поширювали з Росії, залишилася незмінною: нібито корупційні зв’язки між президентом Байденом, його сім’єю та іншими офіційними особами США та України. За даними розвідки США, російські спецслужби “використовували довірених осіб, пов’язаних з Україною, і зв’язки цих довірених осіб, зокрема їх контакти в США, щоб поширити цей наратив, щоб дати Москві правдоподібне заперечення їх причетності”.
15 квітня президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через загрозу національній безпеці, зумовленій шкідливою іноземною діяльністю уряду Росії.
- Восени США ввели санкції проти українського народного депутата Андрія Деркача. Його звинуватили у сприянні російському втручанню в американські вибори президента. На переконання розвідки США, президент Росії Володимир Путін міг контролювати діяльність Андрія Деркача.
- 11 січня США запровадили індивідуальні санкції проти “групи Деркача” — українських чинних та колишніх нардепів, держслужбовців та пов’язаних із ними осіб та медіа. Серед них є і нардеп Олександр Дубінський, а також прокурор Костянтин Кулик, колишній нардеп Олександр Онищенко, колишній працівник посольства України в США Андрій Теліженко та інші. Дубінського після потрапляння до санкційного списку виключили з президентської фракції “Слуги народу”.