Президент США Джо Байден продовжив дію указу, який дозволяє вводити санкції через іноземне втручання в американські вибори. Він діятиме до вересня 2022 року.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

В документі сказано, що санкції може бути введено через “ризики, пов’язані з поширенням дезінформації та пропаганди”, а також через “ризики, пов’язані з несанкціонованим доступом до виборчої та передвиборчої інфраструктури”.

Байден додав, що США не мають доказів стосовно того, що певні іноземці чи іноземні організації змінювали результати підрахунку голосів чи виборів у країні.

“Можливість осіб, які знаходяться не на території США, впливати на вибори в США чи ставити під сумнів суспільну довіру до них… продовжує створювати нестандартну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США”, – сказано в повідомленні.

В березні у Державному департаменті США запевнили, що знайдуть спосіб притягнути до відповідальності Росію за втручання в американські президентські вибори 2020 року. Тоді розвідка повідомила, що Путін та низка російських урядових організацій докладали зусиль до очорнення кандидатури президента Джо Байдена і Демократичної партії, підтримки колишнього президента США Дональда Трампа, підриву суспільної довіри до виборчого процесу та загострення соціально-політичних суперечок у США.

У документі наголошується, що Путін міг контролювати діяльність українського нардепа Андрія Деркача, котрий “зіграв важливу роль” в діяльності РФ щодо впливу на вибори. Основна ідея, яку поширювали з Росії, залишилася незмінною: нібито корупційні зв’язки між президентом Байденом, його сім’єю та іншими офіційними особами США та України. За даними розвідки США, російські спецслужби “використовували довірених осіб, пов’язаних з Україною, і зв’язки цих довірених осіб, зокрема їх контакти в США, щоб поширити цей наратив, щоб дати Москві правдоподібне заперечення їх причетності”.

15 квітня президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через загрозу національній безпеці, зумовленій шкідливою іноземною діяльністю уряду Росії.