Про це повідомили на сайті РНБО.
На засіданні 30 липня РНБО “розглянула заходи щодо врегулювання проблемних питань фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства “Укрзалізниця” та доручила Кабінету Міністрів “розібратися зі станом справ у АТ “Укрзалізниця” та в разі необхідності ухвалити “кардинальні рішення”, зокрема, кадрові”.
Тимчасове керівництво має очолювати компанію, поки не оберуть голову правління та не сформують повноцінні органи управління.
У РНБО пояснили, що “критичний стан підприємства” загрожує національній безпеці країни. Зокрема, йдеться про аварійний стан інфраструктури та рухомого складу, інвестиційні питання, трудові, проблеми тарифного регулювання та критичний фінансовий стан.
У документі, ухваленому за результатами засідання, сказано, що “подальша робота акціонерного товариства “Укрзалізниця” в рамках економічно необґрунтованих тарифів призведе до банкрутства”.
- аніше було викрито масштабну схему постачання несертифікованої продукції для АТ “Укрзалізниця”. Зокрема, підприємство витратило понад 200 млн гривень на матеріали для ремонту інтер’єру вагонів. При цьому придбана за державні гроші продукція не відповідає вимогам безпеки пасажирських перевезень.
- Кабінет Міністрів України продовжив повноваження членів наглядової ради акціонерного товариства “Укрзалізниця”, зокрема й народного депутата VIII скликання, журналіста Сергія Лещенка.