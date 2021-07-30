У Раді національної безпеки і оборони запропонували тимчасово змінити керівництво "Укрзалізниці", оскільки проблеми компанії загрожують національній безпеці України.

Про це повідомили на сайті РНБО.

На засіданні 30 липня РНБО “розглянула заходи щодо врегулювання проблемних питань фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства “Укрзалізниця” та доручила Кабінету Міністрів “розібратися зі станом справ у АТ “Укрзалізниця” та в разі необхідності ухвалити “кардинальні рішення”, зокрема, кадрові”.

Тимчасове керівництво має очолювати компанію, поки не оберуть голову правління та не сформують повноцінні органи управління.

У РНБО пояснили, що “критичний стан підприємства” загрожує національній безпеці країни. Зокрема, йдеться про аварійний стан інфраструктури та рухомого складу, інвестиційні питання, трудові, проблеми тарифного регулювання та критичний фінансовий стан.

У документі, ухваленому за результатами засідання, сказано, що “подальша робота акціонерного товариства “Укрзалізниця” в рамках економічно необґрунтованих тарифів призведе до банкрутства”.