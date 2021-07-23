Увечері 22 липня по всьому світу спостерігалися проблеми з доступом до популярних сайтів і сервісів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Користувачі, які намагаються перейти на деякі сайти, отримували помилки DNS, тобто їх запити не могли досягти цих сайтів.

Серед порушених порталів були Airbnb, UPS, банк HSBC, British Airways і мережа PlayStation, що використовується для онлайн-ігор.

Збій також торкнувся банків, таких як Barclays, Lloyds, TSB і Halifax; ігрових сервісів, включаючи Steam, Call of Duty і EA та стрімінгових сервісів.

Платформа моніторингу відключень Інтернету DownDetector повідомила про тисячі проблем від своїх користувачів на десятках сайтах. Проблема полягала в “частковому відключенні”, і деякі користувачі повідомляли, що можуть отримати доступ до деяких порталів в різних регіонах.

Водночас, у міру того, як деякі вебсайти поновилися для користувачів в Європі і США, в азіатських країнах продовжували повідомляти про проблеми.

Зазначається, що це другий такий масштабний збій за два місяці.