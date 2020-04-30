Про це повідомляє прес-служба уряду РФ.
У РФ поки не вказали, до якого періоду триватиме заборона на в’їзд і коли такі обмеження може бути повністю знято.
Наразі, до 30 квітня включно для іноземних громадян діє обмеження на в’їзд в РФ.
“Я підписав розпорядження Уряду про продовження цього терміну доти, доки боротьбю з інфекцією не буде завершено і епідеміологічна ситуація не покращиться”, – повідомив глава уряду Російської Федерації Михайло Мішустін.
У повідомленні уряду також вказали, що для деяких категорій громадян іноземних держав обмеження на в’їзд буде скасовано. Йдеться про фахівців, які ведуть наладку і технічне обслуговування імпортного обладнання.
У РФ зазначили, що такий захід дозволить знизити негативний вплив обмежень на діяльність російських промислових підприємств, в тому числі тих, які виробляють обладнання для боротьби з коронавірусною інфекцією.
Також Мішустін заявив, що уряд до 5 травня підготує поетапний план виходу з карантину.
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