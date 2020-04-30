Уряд Російської Федерації прийняв рішення продовжити обмеження на в'їзд іноземців в зв'язку з пандемією коронавірусу. Воно діяло до 30 квітня.

Про це повідомляє прес-служба уряду РФ.

У РФ поки не вказали, до якого періоду триватиме заборона на в’їзд і коли такі обмеження може бути повністю знято.

Наразі, до 30 квітня включно для іноземних громадян діє обмеження на в’їзд в РФ.

“Я підписав розпорядження Уряду про продовження цього терміну доти, доки боротьбю з інфекцією не буде завершено і епідеміологічна ситуація не покращиться”, – повідомив глава уряду Російської Федерації Михайло Мішустін.

У повідомленні уряду також вказали, що для деяких категорій громадян іноземних держав обмеження на в’їзд буде скасовано. Йдеться про фахівців, які ведуть наладку і технічне обслуговування імпортного обладнання.

У РФ зазначили, що такий захід дозволить знизити негативний вплив обмежень на діяльність російських промислових підприємств, в тому числі тих, які виробляють обладнання для боротьби з коронавірусною інфекцією.

Також Мішустін заявив, що уряд до 5 травня підготує поетапний план виходу з карантину.