Про це заявив президент Росії Володимир Путіна під час звернення до громадян 8 квітня.
“Все проходить, і це пройде. Наша країна неодноразово проходила через серйозні випробування: і печеніги її терзали, і половці, – з усім впоралася Росія. Переможемо і цю заразу коронавірусну. Разом ми все подолаємо”, – сказав Путін.
Відзначимо, племена печенігів і половців здійснювали набіги на Київську Русь в Х-ХII століттях, в той час, як Московське князівство утворилося тільки в кінці XIII століття.
Втім, для російського лідера звично привласнювати українську історію: в 2016 році в центрі Москви був відкритий пам’ятник київському князю Володимиру Великому, а під час зустрічі з президентом Франції в 2017 році, Путін заявив, що російсько-французькі відносини почалися з часів королеви Франції Анни – дочки Київського князя Ярослава Мудрого, яку Путін назвав “російської”.
У Росії через епідемію коронавіруса ввели карантин. Путін додав, що наступні дві-три тижні будуть для Росії визначальними в боротьбі з епідемією.
На сбогоднішній день в Росії зафіксовано 8672 випадки захворювання, з них – 580 вилікувались, 63 – померли. Також коронавірусом заразився Головний лікар лікарні №40, де лікують інфікованих, Денис Проценко, який тиждень до того тис руку президенту РФ.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що в країні “випереджають графік” щодо подолання коронавірусу, тому сподівається на швидке завершення пандемії.
- У ВООЗ вважають, що США можуть стати новим епіцентром поширення коронавірусу.
- З 20 березня десятки тисяч військовослужбовців Національної гвардії США залучені в різних напрямках з метою подолання пандемії коронавируса на території країни.