Володимир Путін порівняв епідемію коронавіруса з набігами племен печенігів і половців, які нападали на Київську Русь ще до утворення Московського князівства.

Про це заявив президент Росії Володимир Путіна під час звернення до громадян 8 квітня.

“Все проходить, і це пройде. Наша країна неодноразово проходила через серйозні випробування: і печеніги її терзали, і половці, – з усім впоралася Росія. Переможемо і цю заразу коронавірусну. Разом ми все подолаємо”, – сказав Путін.

Відзначимо, племена печенігів і половців здійснювали набіги на Київську Русь в Х-ХII століттях, в той час, як Московське князівство утворилося тільки в кінці XIII століття.

Втім, для російського лідера звично привласнювати українську історію: в 2016 році в центрі Москви був відкритий пам’ятник київському князю Володимиру Великому, а під час зустрічі з президентом Франції в 2017 році, Путін заявив, що російсько-французькі відносини почалися з часів королеви Франції Анни – дочки Київського князя Ярослава Мудрого, яку Путін назвав “російської”.

У Росії через епідемію коронавіруса ввели карантин. Путін додав, що наступні дві-три тижні будуть для Росії визначальними в боротьбі з епідемією.

На сбогоднішній день в Росії зафіксовано 8672 випадки захворювання, з них – 580 вилікувались, 63 – померли. Також коронавірусом заразився Головний лікар лікарні №40, де лікують інфікованих, Денис Проценко, який тиждень до того тис руку президенту РФ.