У кількох літаках моделі Boeing 737 Max виявили сторонні предмети в паливних баках.

Про це повідомляє BBC.

Йдеться про кілька літаків, які певний час очікували відправлення замовникам на складі.

Тепер в компанії проведуть внутрішнє розслідування з цього приводу.

“Ми виявили залишки стороннього предмета. Ця знахідка призвела до внутрішнього розслідування і термінових дій в нашому виробничому процесі”, – заявили в компанії.

Що саме знайшли в паливних баках – невідомо. Терміном “залишки стороннього предмета” називають все, що не є частиною літака.

Також в компанії пояснили, що якби судно експлуатувалося, то такий сторонній предмет в паливному баку міг би привести до поломки літака.

У Федеральному авіаційному управлінні США заявили, що їх повідомили про знайдену неполадку, тому вони взяли це питання на контроль.

“Ми знаємо, що Boeing проводить добровільну перевірку недоставлених літаків на предмет уламків сторонніх предметів, що є частиною постійних зусиль компанії по забезпеченню якості виробництва. Агентство посилило нагляд, грунтуючись на початкових звітах про перевірки, і прийме подальші заходи на основі отриманих результатів”, – додали у відомстві.

У Boeing заявили, що знайдені неполадки навряд чи вплинуть на затримку дозволу на експлуатацію 737 Max.