У Службі безпеки України спростовують інформацію про ймовірний план щодо поступового послаблення карантину.

Про це повідомляє прес–служба СБУ в Facebook.

“На жаль, багато людей поширюють неперевірену інформацію з відповідями на ці питання (про полегшення карантину – Ред.), взяту з “власних джерел“, – сказано в повідомленні.

Водночас у спецслужбі просять громадян не поширювати неофіційну інформацію і рекомендують відстежувати зміни на офіційних сторінках Міністерства охорони здоров’я, Офісу Президента, в телеграм–каналі “Коронавірус–інфо“, а також на сторінці Центру громадського здоров’я України.