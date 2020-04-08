Про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook.

На жаль, багато людей поширюють неперевірену інформацію з відповідями на ці питання (про полегшення карантину Ред.), взяту з власних джерел, сказано в повідомленні.

Водночас у  спецслужбі просять громадян не поширювати неофіційну інформацію і рекомендують відстежувати зміни на офіційних сторінках Міністерства охорони здоров’я, Офісу Президента, в телеграмканалі Коронавірусінфо, а також на сторінці Центру громадського здоров’я України.

  • В Україні станом на ранок 8 квітня зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 206 нових випадків. Це найбільша кількість випадків зараження, яка була зафіксована в Україні за добу з початку спалаху вірусу.
  • Летальні випадки серед пацієнтів із коронавірусом COVID-19 зафіксовані вже в 16 областях України.