Про це повідомляє прес–служба СБУ в Facebook.
“На жаль, багато людей поширюють неперевірену інформацію з відповідями на ці питання (про полегшення карантину – Ред.), взяту з “власних джерел“, – сказано в повідомленні.
Водночас у спецслужбі просять громадян не поширювати неофіційну інформацію і рекомендують відстежувати зміни на офіційних сторінках Міністерства охорони здоров’я, Офісу Президента, в телеграм–каналі “Коронавірус–інфо“, а також на сторінці Центру громадського здоров’я України.
- В Україні станом на ранок 8 квітня зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 206 нових випадків. Це найбільша кількість випадків зараження, яка була зафіксована в Україні за добу з початку спалаху вірусу.
- Летальні випадки серед пацієнтів із коронавірусом COVID-19 зафіксовані вже в 16 областях України.