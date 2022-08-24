Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За задумом російських спецслужб, “мітингувальники” мали активно критикувати та засуджувати військове командування України, а організатори планували відзняти це на відео. У такий спосіб, вони прагнули створити “потрібний контент” для російських пропагандистів, а ті — поширити його через інтернет і підконтрольні їм медіа.
Як встановила СБУ, організаторами псевдоакцій мали стати колишні учасники громадської організації “Журналісти Стремоусова”. Вони мають подібний досвід, оскільки ще на початку 2022 року провели низку замовних мітингів у Києві. Наразі їхній лідер Кирило Стремоусов виконує обов’язки так званого “заступника окупаційної військово-цивільної адміністрації” у Херсоні. За матеріалами СБУ йому ще на початку повномасштабного вторгнення повідомили про підозру у державній зраді.
За наявною інформацією, ФСБ продумувала “акції” заздалегідь. Співробітники ворожих спецслужб вийшли на новий контакт із координаторами Житомирського та Полтавського осередків руху Стремоусова у травні 2022 року. Згодом їм поставили завдання організувати нібито масові “протестні” акції біля обласних військкоматів за участі матерів воїнів Збройних сил України.
- Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що російська ФСБ може вдатися до терактів. Інциденти з жертвами серед цивільного населення можуть організувати у містах РФ.
- З початку повномасштабного нападу РФ випустила по території України тисячі ракет. В одному з 20 випадків російські ракети вражали військові об’єкти, усі решта – скеровувались на цивільні об’єкти.