В Службі безпеки України заявили, що запобігли планам Федеральної служби безпеки Росії використати родичів українських військових для загострення суспільно-політичної ситуації у Київській, Житомирській і Полтавській областях напередодні Дня Незалежності.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За задумом російських спецслужб, “мітингувальники” мали активно критикувати та засуджувати військове командування України, а організатори планували відзняти це на відео. У такий спосіб, вони прагнули створити “потрібний контент” для російських пропагандистів, а ті — поширити його через інтернет і підконтрольні їм медіа.

Як встановила СБУ, організаторами псевдоакцій мали стати колишні учасники громадської організації “Журналісти Стремоусова”. Вони мають подібний досвід, оскільки ще на початку 2022 року провели низку замовних мітингів у Києві. Наразі їхній лідер Кирило Стремоусов виконує обов’язки так званого “заступника окупаційної військово-цивільної адміністрації” у Херсоні. За матеріалами СБУ йому ще на початку повномасштабного вторгнення повідомили про підозру у державній зраді.

За наявною інформацією, ФСБ продумувала “акції” заздалегідь. Співробітники ворожих спецслужб вийшли на новий контакт із координаторами Житомирського та Полтавського осередків руху Стремоусова у травні 2022 року. Згодом їм поставили завдання організувати нібито масові “протестні” акції біля обласних військкоматів за участі матерів воїнів Збройних сил України.