З початку повномасштабного нападу РФ випустила по території України тисячі ракет. В одному з 20 випадків російські ракети вражали військові об'єкти, усі решта – скеровувались на цивільні об’єкти.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції проголосила 21 серпня Міжнародним днем пам’яті та данини пам’яті жертв тероризму з метою вшанування та підтримки жертв і жертв тероризму, а також заохочення та захисту всього, щоб користуватися своїми правами людини та свободами.

Проголосивши Міжнародний день, присвячений жертвам, Генеральна Асамблея підтвердила, що заохочення та захист прав людини та верховенства права на національному рівні є пріоритетним.

Водночас за шість місяців повномасштабної війни, зазначили в СБУ, світ побачив звіряче обличчя Кремля – тисячі загиблих українців, знищені домівки, діти, які втратили своїх батьків.

“Лише кожен 20-й ракетний удар рф був завданий по військовому об’єкту, решта 19 – влучали у житлові будинки, школи, лікарні, університети… У те, що українці будували й створювали своїми руками, і з чого складалося наше мирне життя”, – наголосили у відомстві.

У Службі безпеки заявили, що винні у цих злочинах мають понести справедливе покарання.

Своєю чергою, Москва заперечує свої атаки на цивільних в Україні. Водночас російська авіація та флот щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванню піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.

Раніше українська розвідка викрила командирів декількох військових частин окупантів, які атакували міста та цивільних жителів. Вони завдавали ракетних ударів з літаків Ту-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101.

Військова розвідка зазначила, що льотчики розуміють, що вони відповідальні за воєнні злочини. Окупанти намагаються знищити докази їхньої участі у вбивствах цивільних. Російські льотчики за хабарі пропонують прибрати відомості про себе з бойових наказів та розпоряджень.

Окрім цього, окупанти використали у війні проти України не менше 210 видів забороненого міжнародними конвенціями озброєння. Вони застосовували їх під час бойових дій стосовно українських військ та українських міст з мирними жителями.

У матеріалі The Washington Post зауважили, що російським шпигунам з ФСБ не вдалось правильно зрозуміти, як буде діяти Україна у випадку повномасштабного вторгнення. Якщо ж вони все-таки розуміли, яким буде спротив, то не змогли або ж не захотіли передати ці оцінки президенту РФ Володимиру Путіну.