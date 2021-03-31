Про це повідомляють #Букви.
Так у підручнику “Історія України” для 10 класу закладів загальної середньої освіти авторства Олексія Струкевича під видавництвом “Грамота” чітко видно, що карта України зображена без півострова Крим.
Така ж карта, лише в іншій кольоровій гаммі, розміщена і підручнику для 9-го класу цього ж автора.
- В українському підручнику з хімії за 9-й клас помістили інформацію про те, що сода має профілактичні та лікувальні властивості при раку. Так, наприкінці першого параграфу “Основні класи неорганічних сполук” помістили інформацію про соду та рак, яку взяли з сайту Асоціації пенсіонерів.
- У Міністерстві освіти України прокоментували скандальну пораду про “лікування” онкологічних захворювань харчовою содою, яку опублікували у підручнику з хімії для 9 класу. Зокрема, у відомстві заявили, що інформація про вплив харчової соди на здоров’я у шкільному підручнику сприятиме розвитку критичного мислення в учнів. Також у МОН додали, що наразі немає підстав для скасування з підручника грифу “рекомендовано Міністерством”.