У шкільних підручниках з історії України для 9 та 10 класу знайшли мапу України без окупованого Криму.

Про це повідомляють #Букви.

Так у підручнику “Історія України” для 10 класу закладів загальної середньої освіти авторства Олексія Струкевича під видавництвом “Грамота” чітко видно, що карта України зображена без півострова Крим.

Така ж карта, лише в іншій кольоровій гаммі, розміщена і підручнику для 9-го класу цього ж автора.