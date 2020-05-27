Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов вважає, що в майбутньому між країнами будуть кібернетичні війни і протистояння в космосі і до цього варто готуватися.

Про це повідомили в прес-службі РНБО.

У середу, 27 травня, секретар РНБО Олексій Данилов провів зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Зустріч була присвячена, зокрема, обговоренню розширення співпраці між Україною і США в області кібербезпеки.

Під час переговорів Данилов зазначив, що для України побудова потужної системи кібербезпеки і кіберзахисту — пріоритетне завдання.

Також секретар РНБО висловив побоювання з приводу того, що в майбутньому між країнами будуть відбуватися кібернетичні війни і протистояння в космосі, і до цього потрібно бути готовим.

“У цьому напрямі ми маємо рухатись максимально швидко. Наступні війни — це війни кібернетичні, біологічні і протистояння у космосі, що вимагає від держави принципово нових підходів і концепцій в сфері національної безпеки”, — сказал він.