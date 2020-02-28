Про це він сказав в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1 + 1”.
Коментуючи питання про кількість аптечних пунктів на території країни і відсутність захисних масок, він сказав:
“Я вам хочу сказати: кращі ліки від коронавірусу – цибуля, сало і часник”.
При цьому, Данилов підкреслив, що “горілка” – це не ліки.
“Потрібно, щоб держава встановила контроль за проходженням всіх ліків, починаючи від виробника, закінчуючи останнім аптечним складом. Якраз цим питанням ми зараз займаємося, але зрозумійте: опір дуже-дуже шалений, тому що люди на цьому заробляють великі гроші … У нас сьогодні в країні вже розробляється система тотального контролю за лікарськими засобами”, – заявив Данилов.
- За минулу добу на території Китаю повідомили про 433 нових випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість випадків зараження в усьому світі сягнула 82 тисяч 164 випадків.
- У Всесвітній організації з охорони здоров’я припускають, що атиповий китайський коронавірус може вирости в пандемію.
- У жодного з 89 евакуйованих із Китаю громадян, які перебувають на обсервації в селищі Нові Санжари, не виявлено коронавірус COVID-2019.