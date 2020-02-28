Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данилов назвав цибулю, сало і часник - кращими ліками від коронавірусу.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1 + 1”.

Коментуючи питання про кількість аптечних пунктів на території країни і відсутність захисних масок, він сказав:

“Я вам хочу сказати: кращі ліки від коронавірусу – цибуля, сало і часник”.

При цьому, Данилов підкреслив, що “горілка” – це не ліки.

“Потрібно, щоб держава встановила контроль за проходженням всіх ліків, починаючи від виробника, закінчуючи останнім аптечним складом. Якраз цим питанням ми зараз займаємося, але зрозумійте: опір дуже-дуже шалений, тому що люди на цьому заробляють великі гроші … У нас сьогодні в країні вже розробляється система тотального контролю за лікарськими засобами”, – заявив Данилов.