У Сполучених Штатах Америки чоловік, якому вперше пересадили серце свині, виявився раніше засудженим за напад із холодною зброєю. Родичі жертви назвали 57-річного Девіда Беннета негідним пацієнтом для проведення такої новаторської операції.

Про таке інформує BBC.

Злочин трапився у квітні 1988 року через ревнощі Девіда Беннета до його дружини. Він вдарив ножем 22-річного чоловіка у спину, на колінах якого сиділа жінка. У результаті потерпілий залишився паралізованим на все життя і помер у 2007 році. За кілька ударів ножем та носіння холодної зброї Беннета засудили до 10 років ув’язнення.

“Мій брат страждав 19 років, і в результаті страждала вся моя родина”, — сказала сестра пораненого Едварда Шумахера Леслі Шумахер Дауні.

Вона додала, що з їхньою родиною не зв’язувалися з приводу операції. Сестра загиблого вважає, що Беннет негідний для такої операції, а отримати всю похвалу повинні лікарі.

“Вони зображують Беннета як героя та піонера, але він не представляє нічого подібного… Я думаю, що лікарі, які робили операцію, повинні отримати всю похвалу за те, що вони зробили, а не містер Беннет”, — сказала жінка.

Посадовці з Медичного центру Університету Мериленду на таке заявили, що пацієнт не позбавляється права на лікування та операції за минулі злочини. За їхніми словами, вибіркове лікування порушувало б етичні та моральні цінності, які лежать в основі зобов’язань лікарів та осіб, які доглядають за ними, перед усіма пацієнтами.

“Це урочистий обов’язок будь-якої лікарні чи організації охорони здоров’я надавати рятівну допомогу кожному пацієнту, який входить через їхні двері, виходячи з його медичних потреб”, — сказали фахівці американському виданню The New York Times.

Нині Беннет відновлюється після експериментального хірургічного втручання.