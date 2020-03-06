Про це заявив віце-президент США Майк Пенс, повідомляє Reuters.

Під час візиту в штат Міннесота, в інноваційний центр компанії 3M Co, яка виробляє респіратори, захисні маски від коронавірусу, він сказав:

“На сьогоднішній день у нас недостатньо тестів, щоб задовольнити очікуваний попит … Оскільки все більше американців виявляють цікавість, ми хочемо переконатися, що у них є доступ до тестів на виявлення коронавірусу, і ми домоглися реального прогресу в цьому за останні кілька днів”.

В кінці лютого президент США Дональд Трамп призначив Майка Пенса, віце-президента країни, відповідальним за проведення профілактичних заходів для стримування коронавірусу.