У США розповіли, як лікували першого хворого коронавірусом

У Сполучених Штатах розповіли про те, як лікували першого пацієнта, який захворів коронавірусом.

Звіт про це був опублікований в “Медичному журналі Нової Англії”.

Відзначається, що 15-го січня 35-річний чоловік повернувся з китайського міста Ухань в Вашингтон. Він звернувся в лікарню, прочитавши попередження американського Центру з контролю і профілактики захворювань. При цьому з хвороб чоловік страждав хронічною гіпертригліцеридемією.

Під час першого огляду температура пацієнта становила 37,2 градуси, тиск – 134/87 мм рт. ст., пульс – 110 ударів, а частота дихання – 16 вдихів за одну хвилину. Під час прослуховування легенів медики виявили хрипи, однак на рентгенівському знімку грудної клітки не було відмічено будь-яких відхилень.

Повідомляється, що чоловік був відправлений на тести грипу А і В, які дали негативний результат. Також негативними виявилися аналізи на риновирус, парагрип, аденовірус, респріраторно-синцитіальний вірус і чотири найпоширеніших штампа коронавірусу.

Пацієнт розповів, що під час своєї поїздки до Китаю не відвідував морський ринок і не контактував з хворими людьми. Однак, його вирішили перевірити на китайський коронавірус і відправили додому.

Відзначається, що аналізи на китайський атиповий коронавірус у чоловіка дали позитивний результат 20-го січня. При госпіталізації пацієнт скаржився на нудоту, блювоту і сухий кашель. Важкого дихання, або болів в грудях у нього не було, а в іншому стан описали як “нічим не примітний”. Спочатку чоловікові призначили в якості терапії засіб від нудоти і фізрозчин. Показники пацієнта були стабільними з другого по п’ятий день госпіталізації.

На другий день чоловік скаржився на болі в животі і пронос. Зразки його стулу разом з мазками слизової рота були відправлені на аналізи, які знову показали присутність китайського коронавірусу. При цьому аналіз крові на коронавірус був негативним. Медики продовжували підтримуючу терапію, даючи пацієнтові жаропонижувальне, засіб від кашлю і фізрозчин. На третій день повні аналізи крові виявили зміни у функції печінки, лейкопенію і легку тромбоцитопенію. Рентген знову не показав аномалій. На п’ятий день рентген показав пневмонію в нижній частині лівої легені. На шостий день в лікарні пацієнту почали давати через ніс додатковий кисень, також призначили лікування цефепімом і ванкоміцином. Також на шостий день рентген показав помутніння в обох легенях, що вважається ознакою атипової пневмонії.

На сьомий день чоловікові почали давати ремдезівір (експериментальні ліки), скасували цефепим і ванкоміцин.

Повідомляється, що стан пацієнта покращився на восьмий день госпіталізації. Його апетит покращився, а всі симптоми, крім закладеного носа і сухого кашлю, зникли.