У Держдепартаменті США оголосили про грант на суму $250 тисяч. Грант повинен бути спрямований на викриття російської дезінформації в сфері охорони здоров'я.

Подати заявку можна на сайті Grants.gov.

Брати участь можуть як американські, так й іноземні некомерційні організації. Також брати участь в отриманні гранту можуть вищі навчальні заклади та комерційні структури.

Не прийматимуть заявки на участь від приватних осіб, органів державної влади або місцевого самоврядування, а також публічних компаній.

Грант надає Global Educational Concepts.

Заявники повинні описати запропонований проект щодо методів пошуку і викриття російської дезінформації в сфері охорони здоров’я. Оцінювати будуть як запропоновані методи, так і представлену кінцеву мету проекту. Перевага буде віддана компаніям або організаціям, які вже мають досвід в подібного роду проектах, а також брали участь в підготовці звітів або аналізу російських, або радянських кампаній по дезінформації.

Подати заявку можна до 20 червня.