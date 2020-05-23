Подати заявку можна на сайті Grants.gov.
Брати участь можуть як американські, так й іноземні некомерційні організації. Також брати участь в отриманні гранту можуть вищі навчальні заклади та комерційні структури.
Не прийматимуть заявки на участь від приватних осіб, органів державної влади або місцевого самоврядування, а також публічних компаній.
Грант надає Global Educational Concepts.
Заявники повинні описати запропонований проект щодо методів пошуку і викриття російської дезінформації в сфері охорони здоров’я. Оцінювати будуть як запропоновані методи, так і представлену кінцеву мету проекту. Перевага буде віддана компаніям або організаціям, які вже мають досвід в подібного роду проектах, а також брали участь в підготовці звітів або аналізу російських, або радянських кампаній по дезінформації.
Подати заявку можна до 20 червня.
- 18 березня Європейська служба зовнішніх зв’язків звинуватила російські медіа в розгортанні великої кампанії з дезінформації, спрямованої проти Заходу, з метою погіршити вплив коронавірусу, створити паніку і посіяти недовіру на Заході.
- 14 квітн Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки звинуватило Росію в поширенні дезінформації щодо коронавірусу COVID-19.