Європейська служба зовнішніх зв'язків звинуватила російські медіа в розгортанні великої кампанії з дезінформації, спрямованої проти Заходу, з метою погіршити вплив коронавірусу, створити паніку і посіяти недовіру на Заході.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на внутрішній документ відомства.

У матеріалі сказано, що російські ЗМІ розгорнули “значну кампанію дезінформації” проти Заходу, щоб посилити вплив коронавірусу, викликати паніку і сіяти недовіру.

Конкретні ЗМІ розміщували в Мережі фейкові новини англійською, іспанською, італійською, німецькою та французькою мовами.

У Кремлі такі звинувачення спростували, назвавши їх необгрунтованими і позбавленими здорового глузду.

Документ, на який посилаються в Reuters, це доповідь на 9 сторінок.

“Головна мета дезінформації Кремля – ​​загострити кризу суспільної охорони здоров’я в західних країнах … відповідно до ширшої стратегії Кремля в спробі підірвати основи європейського суспільства”, – йдеться в документі.

У спеціалізованій базі даних ЄС зареєстровано майже 80 випадків дезінформації про коронавірус з 22 січня.

Представник Кремля Дмитро Пєсков відповів, що, пред’являючи обвинувачення, ніхто не навів конкретного прикладу і не надав конкретну посилання на такий матеріал.

“Ми знову говоримо про необґрунтовані звинувачення, які в нинішній ситуації, ймовірно, є результатом антиросійської одержимості”, – сказав Пєсков.

У матеріалі також вказали, що російські ЗМІ в Європі не змогли отримати доступ до широкої цільової аудиторії, але їх матеріали активно використовували популісти, які виступають проти основ Євросоюзу.

У доповіді згадується й про Україну. Зокрема, сказано, що за межами України в кінці лютого кимось було створено фейковий лист від Міністерства охорони здоров’я України нібито про те, що в країні є п’ять випадків зараження коронавірусом.

“Прокремлівські повідомлення про дезінформацію просувають історію про те, що коронавірус – це людське творіння, яке походить із Заходу”, – йдеться в повідомленні.

У звіті назвали фейковою інформацію про те, що в Італії лікарі вибирають, кого рятувати при зараженні. Цю новину нібито поширили росЗМІ. Також фейковою назвали новину про те, що коронавірусом заразився прем’єр-міністр Словаччини Пітер Пеллегріні, інфікувавши інших на одному з самітів.