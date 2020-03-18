Про це повідомляє Reuters, посилаючись на внутрішній документ відомства.
У матеріалі сказано, що російські ЗМІ розгорнули “значну кампанію дезінформації” проти Заходу, щоб посилити вплив коронавірусу, викликати паніку і сіяти недовіру.
Конкретні ЗМІ розміщували в Мережі фейкові новини англійською, іспанською, італійською, німецькою та французькою мовами.
У Кремлі такі звинувачення спростували, назвавши їх необгрунтованими і позбавленими здорового глузду.
Документ, на який посилаються в Reuters, це доповідь на 9 сторінок.
“Головна мета дезінформації Кремля – загострити кризу суспільної охорони здоров’я в західних країнах … відповідно до ширшої стратегії Кремля в спробі підірвати основи європейського суспільства”, – йдеться в документі.
У спеціалізованій базі даних ЄС зареєстровано майже 80 випадків дезінформації про коронавірус з 22 січня.
Представник Кремля Дмитро Пєсков відповів, що, пред’являючи обвинувачення, ніхто не навів конкретного прикладу і не надав конкретну посилання на такий матеріал.
“Ми знову говоримо про необґрунтовані звинувачення, які в нинішній ситуації, ймовірно, є результатом антиросійської одержимості”, – сказав Пєсков.
У матеріалі також вказали, що російські ЗМІ в Європі не змогли отримати доступ до широкої цільової аудиторії, але їх матеріали активно використовували популісти, які виступають проти основ Євросоюзу.
У доповіді згадується й про Україну. Зокрема, сказано, що за межами України в кінці лютого кимось було створено фейковий лист від Міністерства охорони здоров’я України нібито про те, що в країні є п’ять випадків зараження коронавірусом.
“Прокремлівські повідомлення про дезінформацію просувають історію про те, що коронавірус – це людське творіння, яке походить із Заходу”, – йдеться в повідомленні.
У звіті назвали фейковою інформацію про те, що в Італії лікарі вибирають, кого рятувати при зараженні. Цю новину нібито поширили росЗМІ. Також фейковою назвали новину про те, що коронавірусом заразився прем’єр-міністр Словаччини Пітер Пеллегріні, інфікувавши інших на одному з самітів.
- Напередодні повідомлялося, що в Україні зафіксовано 7 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Кількість хворих в країні зросла до 14.
- Також зафіксовано другий випадок смерті від коронавірусу COVID-19. Загинула 33-річна жінка з Чернівецької області.
- Від коронавірусу COVID-19 за кордоном лікуються 12 громадян України. Ще понад 700 перебувають на карантині.