В Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) рекомендують американським жителям носити захисні маски в приміщеннях, попри те, вакцинована людина проти коронавірусу, чи ні.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Представники органів охорони здоров’я пояснили, що вакциновані проти коронавірусу люди можуть поширювати інфекції, пов’язані зі штамом Delta. Тому американцям порекомендували вдягати захисні маски, як тільки вони заходять до будь-якого приміщення. Також обов’язковий масковий режим відновлять в школах (для вчителів, учнів та інших співробітників).

Рошель Валенські, директорка CDC, сказала з цього приводу:

“Те, що масковий режим стане частиною життів людей, яких вже було вакциновано – неприємна новина… Мені важко говорити про це”.

Для людей, які знаходяться в групі ризику чи мають ослаблений імунітет – рекомендують носити захисні маски навіть на відкритому повітрі.

Наразі кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом збільшився в чотири рази. На початку липня в країні фіксували по 13 тисяч нових випадків зараження коронавірусом, а тепер – понад 56 тисяч.

Президент США Джо Байден підтвердив, що згодом може буде введено кампанію з обов’язкової вакцинації всіх федеральних службовців.

За даними газети New York Times, протягом кількох останніх тижнів в деяких містах було введено правило про обов’язкове носіння захисних масок в приміщеннях. Зокрема, в Сент-Луїсі, Міссурі, Саванні, Джорджії та Провінстауні.

Як зазначає The Hill із посиланням на ресурс Covid Act Now, що відстежує ситуацію з COVID-19 у США, найвищі темпи заражень нині спостерігаються в Арканзасі, Міссурі, Флориді та Луїзіані. Відсоток населення, яке зробило хоча б одне щеплення в цих штатах, становить відповідно 44%, 47%, 56% і 40%.

Для порівняння, у Вермонті та Массачусетсі, де вакциновано понад 70% мешканців, ситуація із новими зараженнями набагато краща.