В Білому домі анонсували спеціальну допомогу груп реагування на випадки зараження коронавірусом штаму Delta. Це стосується як тестування щодо зараження коронавірусом, так і лікування пацієнтів.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post, посилаючись на інсайдерів.

Планується, що буде створено групи “реагування на сплески”. Вони займатимуться додатковим вивченням випадків зараження коронавірусом.

Наразі в США четверта частина випадків зараження коронавірусом штаму Delta. Таких випадків найбільше в штатах Арканзас, Колорадо, Міссурі та Юта. Доктор Ентоні Фаучі, головний лікар-інфекціоніст США вже неодноразово заявляв, що штам Delta небезпечний для невакцинованих громадян. Інші можуть перенести його у легкій формі.

Через штам Delta, органи охорони здоров’я округу Лос-Анджелес закликали вакцинованих та невакцинованих громадян знову носити захисні маски в закритих приміщеннях.

Групи, які створять в Білому домі, будуть поєднанням віртуальної підтримки та наземного персоналу. Вони зможуть проводити додаткові тестування та допомагати при лікуванні пацієнтів. Також ці групи займатимуться агітацією за вакцинацію проти коронавірусу.

Як пілотний проєкт, в Центрі з контролю та профілактики захворювань США (CDC) розгорнули групу реагування в окрузі Меса, штат Колорадо, де зараз сплеск випадків, пов’язаних з варіантом Delta. Ще одна група готується до відправлення в Міссурі.

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Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза контагіозніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталення виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.

Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.