Про це свідчать дані ресурсу Worldometers.
За даними на 12.00 28 квітня, в США зафіксовано 1 мільйон 19 тисяч 507 випадків інфікування коронавірусом.
У понад 56,5 тисячах випадків пацієнти з COVID-19 померли.
Ще майже 139 тисяч американців одужали.
При цьому, університет Джона Хопкінса опублікував карту поширення вірусу, згідно з якою в США понад 988 тисяч хворих COVID-19.
За їхніми даними, одужали від початку епідемії 137 тис. 720 осіб. Тестування на наявність хвороби пройшли 5 млн 666 тис. 235 громадян країни.
Варто зазначити, що в світі вже більше 3 мільйонів випадків захворювань коронавірусом.
- Президент США Дональд Трамп вважає, що психологічна депресія в умовах карантину більш небезпечна, ніж сам коронавірус.
- Президент США Дональд Трамп викликав обурення серед медичної спільноти після того, як висловив ідею про те, що ін’єкції дезінфекційними засобами або опромінення організму ультрафіолетовим світлом може лікувати коронавірус COVID-19.