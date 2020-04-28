Про це свідчать дані ресурсу Worldometers.

За даними на 12.00 28 квітня, в США зафіксовано 1 мільйон 19 тисяч 507 випадків інфікування коронавірусом.

У понад 56,5 тисячах випадків пацієнти з COVID-19 померли.

Ще майже 139 тисяч американців одужали.

При цьому, університет Джона Хопкінса опублікував карту поширення вірусу, згідно з якою в США понад 988 тисяч хворих COVID-19.

За їхніми даними, одужали від початку епідемії 137 тис. 720 осіб. Тестування на наявність хвороби пройшли 5 млн 666 тис. 235 громадян країни.

Варто зазначити, що в світі вже більше 3 мільйонів випадків захворювань коронавірусом.