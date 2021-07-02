Американський уряд відреагував на заяву невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо закриття кордону з Україною через нібито "потік зброї".

Про це повідомляє Reuters.

Представник США сказав, що Вашингтон і далі підтримуватиме білоруський народ та притягуватиме до відповідальності режим Лукашенка.

“Схоже, режим Лукашенка знову намагається відвернути увагу від своєї кампанії репресій проти свого народу”, – сказав він.

За його словами, американський уряд знає про заяву Лукашенка стосовно закриття кордону з Україною і не схвалює її.

Заяву Лукашенко зробив під час урочистих зборів до Дня незалежності Білорусі. Він розповів про викриття “сплячих” терористичних осередків, до яких нібито причетний ряд країн. Зокрема – Україна.

Після цього Лукашенко заявив, що доручив прикордонним військам повністю закрити кордон з Україною через “велику кількість зброї, яка надходить з України”.

“Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною”, – сказав Лукашенко.