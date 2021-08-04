У Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) оголосили про новий мораторій на виселення орендарів житла. Він триватиме 60 днів, до 3 жовтня.

Про це повідомляє Reuters.

Попередній мораторій на виселення було введено за ініціативи Центру з контролю та профілактики захворювань у вересні 2020 року. Тобто мораторій діяв 11 місяців.

29 липня в Білому домі оголосили про те, що власники нерухомості з 1 серпня знову мають право виселяти орендарів, які протягом певного часу не платять за житло. Через пандемію коронавірусу діяв меморандум на виселення.

На думку експертів, новий мораторій можна легко оскаржити в судовому порядку.

Особливість нового мораторію в тому, що він охопить округи, де високий рівень зараження новим штамом коронавірусу. Аби отримати право й далі жити в приміщенні, за яке орендар не платить — потрібно довести, що людина дійсно не може знайти роботу у зв’язку з пандемією.

“Поява нового штаму коронавірусу призвела до швидкого прискорення інфікування серед жителів Сполучених Штатів, що піддає підвищеному ризику все більше американців, особливо якщо вони не вакциновані… Цей мораторій — правильне рішення, яке дозволяє людям буди вдома, якомога далі від місць, де поширюється коронавірус”, – пояснила очільниця CDC Рошель Валенскі.

За даними CDC в червні орендну плату затримали 6,9 млн осіб.

За даними Міністерства житлового будівництва й міського розвитку, до кінця березня 6,4 мільйона американських родин не сплатили оренду житла. 3,6 млн американців отримали повідомлення про примусове виселення протягом наступних двох місяців, якщо не заплатять за житло.

Аби допомогти американцям, які не можуть заплатити за оренду, Конгрес виділив майже 47 мільярдів доларів допомоги. Але поки що люди отримали лише 3 мільярди доларів з першого траншу (25 мільярдів доларів). Деякі штати (зокрема Нью-Йорк) зовсім не отримали грошей на це. Аби отримати гроші, штати мають зробити відповідні запити, зазначивши конкретні родини та їх заборгованість. Ті, хто не платить орендну плату, мають довести – що їх не беруть на роботу з певної причини та що в них немає вагомих заощаджень.