На території Сполучених Штатів Америки за минулу добу, 1 квітня, було зафіксовано понад тисячу смертей в результаті захворювання коронавірусною інфекцією.

Про це свідчать дані сайту worldometers, який в режимі реального часу оновлює статистику захворюваності.

В ефірі телеканалу CNN заявили, що така смертність – рекордна для світу.

Станом на сьогоднішній день, 2 квітня, в США зареєстровано 215,3 тисяч випадків інфікування. З них 5110 – летальні.

З початку доби в країні померли ще вісім осіб.