Про це свідчать дані сайту worldometers, який в режимі реального часу оновлює статистику захворюваності.
В ефірі телеканалу CNN заявили, що така смертність – рекордна для світу.
Станом на сьогоднішній день, 2 квітня, в США зареєстровано 215,3 тисяч випадків інфікування. З них 5110 – летальні.
З початку доби в країні померли ще вісім осіб.
- У зв’язку з пандемією коронавірусу в Нью-Йорку мобілізували медпрацівників, всі лікарні обсуговують лише заражених COVID-19. У Центральному парку вже організували тимчасовий госпіталь на 68 місць, щоб приймати тих, хто заразилися.
- У ВООЗ вважають, що США можуть стати новим епіцентром поширення коронавірусу.